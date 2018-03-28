  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

هيئة الأسرى: العليا الإسرائلية ترفض إستئناف الهيئة للإفراج عن الاسير عواد بكفالة مالية

الخميس 09 مايو 2019 11:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

قالت هيئة شؤون الاسرى والمحررين، ان المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت الاستئناف الذي تقدمت به لإطلاق سراح الاسير انس عواد بكفالة مالية، وابقت على اعتقاله لحين إستكمال الإجراءات القانونية ضده.

واوضحت الهيئة ان الإلتماس قدم بعد جلسة المحكمة التي مثل امامها انس يوم 30 أبريل/ نيسان الماضي، حيث انه يمر بوضع صحي وحياتي صعب، بعد الإعتداء عليه خلال تواجده في معتقل النقب، حيث إتهمته إدارة المعتقل بنيته تنفيذ عملية طعن لاحد السجانين.

وطالبت الهيئة الصليب الأحمر الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية، التحرك الفوري للاطمئنان على صحة انس، والضغط للإفراج عنه، علما ان جلسة المحكمة القادمة ستكون يوم 22/5 القادم في المحكمة المركزية في بئر السبع لسماع الشهود.

يذكر ان الأسير عواد (32 عاما) من سكان بلدة عورتا جنوب شرق نابلس، يعمل مُدرسًا، واعتقل بتاريخ 28/3/2018 وأمضى عاما كاملا في الاعتقال الإداري، ويقبع حاليا في عزل أوهليكدار.

#هيئة الأسرى

الأكثر قراءة اليوم

بالصور : تفاصيل تكشف لأول مرة عن "كمين خانيونس" عام 2014

الحيّة: "إسرائيل طلبت التهدئة بعد توسيع قصف المقاومة"

موقع عبري: صفقة القرن هي شهادة وفاة سياسية لابو مازن وتقديم الضفة على طبق من ذهب لحماس

الهباش يرد على تصريحات غرينبلات الاخيرة بشأن صواريخ غزة!

مسؤول فلسطيني لـ"هاّرتس" : الاموال القطرية تمت بضوء اخضر امريكي لمنع انهيار السلطة

مصادر اسرائيلية: الاموال القطرية لن يتم تحويلها الى غزة هذا الاسبوع!

جنرال إسرائيلي: كنا قريبين من اغتيال زعيم حزب الله ونصرالله كان يعلم ذلك!

الأخبار الرئيسية

رسالة تهديد اسرائيلية جديدة لحركتي حماس والجهاد الاسلامي ...

هآرتس تكشف : لهذا السبب تأخر نقل الأموال القطرية لغزة

الوفد الأمني المصري يصل غزة اليوم لمتابعة تطورات ملف التهدئة

مطالبة إسرائيلية بعملية سور واق ضد حماس في غزة

سينا

واشنطن تؤكد : سيناء ليست جزءا من صفقة القرن ولا تصدقوا كل ما تقرأوه "