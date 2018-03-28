هيئة الأسرى: العليا الإسرائلية ترفض إستئناف الهيئة للإفراج عن الاسير عواد بكفالة مالية

رام الله / سما /

قالت هيئة شؤون الاسرى والمحررين، ان المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت الاستئناف الذي تقدمت به لإطلاق سراح الاسير انس عواد بكفالة مالية، وابقت على اعتقاله لحين إستكمال الإجراءات القانونية ضده.

واوضحت الهيئة ان الإلتماس قدم بعد جلسة المحكمة التي مثل امامها انس يوم 30 أبريل/ نيسان الماضي، حيث انه يمر بوضع صحي وحياتي صعب، بعد الإعتداء عليه خلال تواجده في معتقل النقب، حيث إتهمته إدارة المعتقل بنيته تنفيذ عملية طعن لاحد السجانين.

وطالبت الهيئة الصليب الأحمر الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية، التحرك الفوري للاطمئنان على صحة انس، والضغط للإفراج عنه، علما ان جلسة المحكمة القادمة ستكون يوم 22/5 القادم في المحكمة المركزية في بئر السبع لسماع الشهود.

يذكر ان الأسير عواد (32 عاما) من سكان بلدة عورتا جنوب شرق نابلس، يعمل مُدرسًا، واعتقل بتاريخ 28/3/2018 وأمضى عاما كاملا في الاعتقال الإداري، ويقبع حاليا في عزل أوهليكدار.