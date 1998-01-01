عورتاني يبحث مع سفيري فنلندا والأردن توسيع التعاون في المجالات التربوية

رام الله / سما /

بحث وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، مع ممثلة فنلندا لدى فلسطين آنا كايسا هينكن، اليوم الخميس، توسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات التربوية.

وأكد عورتاني الشراكة التاريخية الناجزة بين فلسطين وفنلندا، التي تجسدت منذ أعوام عبر تنفيذ العديد من البرامج والفعاليات الهادفة؛ خاصة من خلال سلة التمويل المشترك لدعم التعليم التي تسهم فيها فنلندا بشكل كبير، معبراً عن شكره لفنلندا على هذا الدعم المتواصل والشراكة الفاعلة.

وبحث عورتاني مع هينكن، بعض القضايا الاستراتيجية الخاصة بقطاع التعليم وآليات تفعيل آفاق التعاون المشترك والتركيز على الجوانب التي تضمن تطوير هذا القطاع؛ بما يتقاطع مع خطط الوزارة واستراتيجيتها، لافتاً إلى أن الوزارة ستواصل حث الخطى مع كافة الشركاء الدوليين لتقديم خدمات نوعية للتعليم الفلسطيني.

بدورها، أكدت هينكن أهمية ديمومة دعم فنلندا لفلسطين في سبيل تطوير النظام التعليمي الفلسطيني، والبناء على ما تحقق من إنجازات خلال الأعوام الماضية، مثمنةً أواصر الشراكة المتينة بين البلدين وضرورة تعزيز الجهود للوصول إلى الغايات المشتركة.

وفي سياق آخر، بحث عورتاني مع سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى دولة فلسطين محمد أبو وندي سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات التربوية، لتحسين جودة التعليم والارتقاء به.

وأكد عورتاني متانة العلاقات بين فلسطين والمملكة الأردنية الهاشمية والأخوة الراسخة الممتدة على مدى قرون طويلة، داعياً إلى بلورة بروتوكول تعاوني فعلي مقترن بصياغة خطة تنفيذية ترتقي بجودة التعليم ومخرجاته لتتواءم مع احتياجات سوق العمل.

من جانبه، بارك أبو وندي لوزير التربية بالمنصب الجديد، مؤكداً قوة العلاقات الأخوية بين الشعبين الفلسطيني والأردني، ودعم المملكة الأردنية الهاشمية ومساندتها الدائمة لفلسطين وشعبها وقضيتها، مؤكداً مواصلة التعاون لرفعة القطاع التعليمي في كلا البلدين.