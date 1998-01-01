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عشرات المستوطنين يقتحمون الاقصى بذكرى ما يسمى "استقلال اسرائيل"

الخميس 09 مايو 2019 11:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عشرات المستوطنين يقتحمون الاقصى بذكرى ما يسمى "استقلال اسرائيل"


القدس المحتلة / سما /

اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الخميس المسجد الأقصى المبارك، في ذكرى ما يسمى "استقلال اسرائيل".

وأفاد فراس الدبس مسؤول العلاقات العامة والاعلام أن 137 متطرفا اقتحموا اليوم الاقصى خلال فترة الاقتحامات.

وأضاف أن حوالي 90 مستوطنا اقتحموا المسجد الاقصى، عبر باب المغاربة على شكل مجموعات، وقاموا بجولات في ساحاته.

وأوضح الدبس أن الاقتحامات تتم عبر باب المغاربة، حيث تسيطر سلطات الاحتلال على مفاتيحه منذ احتلال القدس، وتنظم من خلاله اقتحامات للمسجد الاقصى على مدار الاسبوع باستنثاء يومي الجمعة والسبت.

ودعت "منظمات الهيكل المزعوم" أنصارها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومواقعها إلى المشاركة الواسعة في اقتحامات الأقصى اليوم بمناسبة ما يسمى ذكرى "استقلال إسرائيل".

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