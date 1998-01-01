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بومبيو يعبر عن "فخره" بنقل سفارة بلاده للقدس المحتلة

الخميس 09 مايو 2019 11:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بومبيو يعبر عن "فخره" بنقل سفارة بلاده للقدس المحتلة


القدس المحتلة / سما /

عبر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن "فخره"، بتطبيق قرار إدارة ترامب حول نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة، معتبرا أن هذه الخطوة تعبر عن "شراكة رائعة" بين أمريكا و"إسرائيل".


وقال بومبيو في تغريدة على حسابه بتويتر: "نفخر بأن أبلغ الكونغرس بأننا حققنا أهداف قانون نقل السفارة إلى القدس، ليس فقط من خلال فتح مكاتب، ولكن أيضا عبر إقامة مكان لإقامة السفير في القدس، هذه خطوة أخرى رائعة للشراكة بين الولايات المتحدة وإسرائيل".

وكانت الولايات المتحدة نقلت رسميا سفارتها من مدينة تل أبيب إلى القدس المحتلة، في أيار/ مايو الماضي، في خطوة تبعتها بها غواتيمالا.

وجاء افتتاح السفارة الأمريكية تنفيذا لإعلان ترامب في كانون الثاني/ يناير 2018، اعتبار القدس بشقيها الشرقي والغربي عاصمة لإسرائيل، والبدء في نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى المدينة المحتلة.

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