دي ليخت: الحلم تحول إلى كابوس

وكالات / سما /

وصف دالي بليند، مدافع أياكس أمستردام، الهزيمة أمام توتنهام (3-2)، أمس الأربعاء، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بأنها "الحلم الذي انتهى".



وكان توتنهام قد انتفض بعد خسارته ذهابًا في لندن (1-0)، ليحقق فوزًا تاريخيًا على ملعب يوهان كرويف أرينا، أهله لنهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه، حيث سيواجه مواطنه ليفربول الذي أقصى برشلونة بطريقة مشابهة.



وأضاف بليند "ما الذي يجب أن أقوله؟ هذا مؤلم، كنا قريبين جدا.. الحلم انهار".



وفي ذات السياق، قال زميله ماتياس دي ليخت "هذا كابوس، الحلم الذي تحول إلى أمر سيئ، لعبنا بشكل جيد في الشوط الأول، وكنا نسيطر على كل شيء.. لم نواصل الضغط في الشوط الثاني".



وتابع "استقبلنا أهدافا ساذجة، كنا قريبين من النهائي... ثم دخلت الكرة المرمى، هذا لا يُصدق".



وخلال مسيرته المذهلة، أخرج أياكس كل من ريال مدريد حامل اللقب، ويوفنتوس، وأمس الأربعاء كان على بعد لحظات من النهائي، إلى أن تحطم كل شيء في النهاية.