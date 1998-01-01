  1. الرئيسية
  2. الرياضة

دي ليخت: الحلم تحول إلى كابوس

الخميس 09 مايو 2019 11:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
دي ليخت: الحلم تحول إلى كابوس


وكالات / سما /

وصف دالي بليند، مدافع أياكس أمستردام، الهزيمة أمام توتنهام (3-2)، أمس الأربعاء، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بأنها "الحلم الذي انتهى".

وكان توتنهام قد انتفض بعد خسارته ذهابًا في لندن (1-0)، ليحقق فوزًا تاريخيًا على ملعب يوهان كرويف أرينا، أهله لنهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه، حيث سيواجه مواطنه ليفربول الذي أقصى برشلونة بطريقة مشابهة.

وأضاف بليند "ما الذي يجب أن أقوله؟ هذا مؤلم، كنا قريبين جدا.. الحلم انهار".

وفي ذات السياق، قال زميله ماتياس دي ليخت "هذا كابوس، الحلم الذي تحول إلى أمر سيئ، لعبنا بشكل جيد في الشوط الأول، وكنا نسيطر على كل شيء.. لم نواصل الضغط في الشوط الثاني".

وتابع "استقبلنا أهدافا ساذجة، كنا قريبين من النهائي... ثم دخلت الكرة المرمى، هذا لا يُصدق".

وخلال مسيرته المذهلة، أخرج أياكس كل من ريال مدريد حامل اللقب، ويوفنتوس، وأمس الأربعاء كان على بعد لحظات من النهائي، إلى أن تحطم كل شيء في النهاية.

#دي ليخت

الأكثر قراءة اليوم

بالصور : تفاصيل تكشف لأول مرة عن "كمين خانيونس" عام 2014

الحيّة: "إسرائيل طلبت التهدئة بعد توسيع قصف المقاومة"

موقع عبري: صفقة القرن هي شهادة وفاة سياسية لابو مازن وتقديم الضفة على طبق من ذهب لحماس

الهباش يرد على تصريحات غرينبلات الاخيرة بشأن صواريخ غزة!

مسؤول فلسطيني لـ"هاّرتس" : الاموال القطرية تمت بضوء اخضر امريكي لمنع انهيار السلطة

مصادر اسرائيلية: الاموال القطرية لن يتم تحويلها الى غزة هذا الاسبوع!

جنرال إسرائيلي: كنا قريبين من اغتيال زعيم حزب الله ونصرالله كان يعلم ذلك!

الأخبار الرئيسية

رسالة تهديد اسرائيلية جديدة لحركتي حماس والجهاد الاسلامي ...

هآرتس تكشف : لهذا السبب تأخر نقل الأموال القطرية لغزة

الوفد الأمني المصري يصل غزة اليوم لمتابعة تطورات ملف التهدئة

مطالبة إسرائيلية بعملية سور واق ضد حماس في غزة

سينا

واشنطن تؤكد : سيناء ليست جزءا من صفقة القرن ولا تصدقوا كل ما تقرأوه "