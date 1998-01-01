5 نصائح لتجاوز أخطاء الماضي.. ثق في حدسك

وكالات / سما /

الوقوع في الأخطاء شئ سييء، ولكنه ليس نهاية العالم، وبرغم من ذلك نجد بعض الأشخاص لا يمكنهم تجاوز أخطاء الماضي والمضي قدمًا في حياتهم، وذلك بسبب اهتزاز الثقة بالنفس، أو الشعور بالذنب.

واليوم نقدم لك 5 نصائح لتجاوز أخطاء الماضي والعيش بسعادة.

– سامح نفسك:

أول خطوة يجب أن تقوم بها هي أن تسامح نفسك وهذه هي الخطوة الأهم، لأن لوم نفسك الدائم على أخطاء الماضي سيجعل الذكريات المؤلمة عالقة في ذهنك طوال الوقت، فيجب أن تنسى وتسامح، إذ لا سبيل للعودة إلى الخلف.

– التعلم من التجربة:

الخطوة التي تخلصك من الشعور بالذنب، هي أن تتعلم من أخطاء الماضي، والخروج منها بدروس مستفادة لعدم تكرار الخطأ، هذا سيحررك تدريجيا من الشعور بالذنب، لأنك ستدرك أن الخطأ ليس في ارتكابه ولكن في تكراره.

– فكر في الخطوات القادمة:

الخطوة الثالثة، كلما وجدت نفسك تفكر في أخطاء الماضي، ابدأ في تشتيت ذهنك والتفكير فيما هو قادم، فالأخطاء ارتُكبت بالفعل، ولا يمكن تغييرها ولكن المستقبل لا يزال أمامنا وهو الفرصة الحقيقية.

– ثق في حدسك:

الكثير من الأشخاص لا يثقون في حدسهم، وربما يكون الخطأ الذي ارتكبته كان بسبب عدم سيرك وراء حدسك، فالحدس هو شيء ما بداخلنا غير ملموس يجمع بين القلب والعقل، فمن الممكن أن يكون قلبك يميل إلى شيء لكن حدسك يرفضه، ونفس الأمر مع العقل، فالحدس هو شيء شديد الحساسية لدى الإنسان عليه أن يستخدمه.

– لا تقسو على نفسك:

وأخيرا لا تقسو على نفسك، بل يجب أن تعرف أن الجميع يخطئ وما حدث معك شيء طبيعي يحدث مع كل الأشخاص، فلا تجعل هذه الأخطاء تهز ثقتك بنفسك، وتعلم من الخطأ ليس أكثر.