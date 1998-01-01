ما الأطعمة غير المناسبة لمرضى حصوات المرارة؟

وكالات / سما /

يتعين على المرضى الذين يعانون من حصوات المرارة التخلي عن بعض الأطعمة والمشروبات التي قد تتسبب في ظهور مغص شديد بالبطن، فما هي هذه الأطعمة والمشروبات؟

وفقا لمجلة "سينيورن راتجيبر" الألمانية، يتعين على مرضى الحصى التخلي عن تناول البيض المسلوق والقهوة والمشروبات الكحولية.

وأضافت المجلة أن تناول الكثير من الكرنب والبقوليات واللحوم المدخنة قد يؤدي إلى الشعور بالامتلاء والغيثان، ومع ذلك هناك بعض الأطعمة والتوابل التي تمتاز بتأثير مهدئ في حالة الإصابة بحصوات المرارة من مثل اليانسون والكمون والشمر.

وبالنسبة للأطعمة الأخرى، فإنه من الأفضل تناولها باعتدال، حيث تعمل الدهون مثلا على تحفيز المرارة للقيام بعملية التنظيف الذاتي، إلا أن الوجبات الدسمة للغاية قد تتسبب في ظهور مغص بالبطن مرة أخرى.