  1. الرئيسية
  2. الصحة

ما الأطعمة غير المناسبة لمرضى حصوات المرارة؟

الخميس 09 مايو 2019 10:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ما الأطعمة غير المناسبة لمرضى حصوات المرارة؟


وكالات / سما /

يتعين على المرضى الذين يعانون من حصوات المرارة التخلي عن بعض الأطعمة والمشروبات التي قد تتسبب في ظهور مغص شديد بالبطن، فما هي هذه الأطعمة والمشروبات؟

وفقا لمجلة "سينيورن راتجيبر" الألمانية، يتعين على مرضى الحصى التخلي عن تناول البيض المسلوق والقهوة والمشروبات الكحولية.

وأضافت المجلة أن تناول الكثير من الكرنب والبقوليات واللحوم المدخنة قد يؤدي إلى الشعور بالامتلاء والغيثان، ومع ذلك هناك بعض الأطعمة والتوابل التي تمتاز بتأثير مهدئ في حالة الإصابة بحصوات المرارة من مثل اليانسون والكمون والشمر.

وبالنسبة للأطعمة الأخرى، فإنه من الأفضل تناولها باعتدال، حيث تعمل الدهون مثلا على تحفيز المرارة للقيام بعملية التنظيف الذاتي، إلا أن الوجبات الدسمة للغاية قد تتسبب في ظهور مغص بالبطن مرة أخرى.

#القهوة

الأكثر قراءة اليوم

بالصور : تفاصيل تكشف لأول مرة عن "كمين خانيونس" عام 2014

الحيّة: "إسرائيل طلبت التهدئة بعد توسيع قصف المقاومة"

موقع عبري: صفقة القرن هي شهادة وفاة سياسية لابو مازن وتقديم الضفة على طبق من ذهب لحماس

الهباش يرد على تصريحات غرينبلات الاخيرة بشأن صواريخ غزة!

مصادر اسرائيلية: الاموال القطرية لن يتم تحويلها الى غزة هذا الاسبوع!

جنرال إسرائيلي: كنا قريبين من اغتيال زعيم حزب الله ونصرالله كان يعلم ذلك!

سرايا القدس تعقب على العدوان الاسرائيلي الاخير بغزة وتوجه رسالة الى الاحتلال مفادها..

الأخبار الرئيسية

رسالة تهديد اسرائيلية جديدة لحركتي حماس والجهاد الاسلامي ...

هآرتس تكشف : لهذا السبب تأخر نقل الأموال القطرية لغزة

الوفد الأمني المصري يصل غزة اليوم لمتابعة تطورات ملف التهدئة

مطالبة إسرائيلية بعملية سور واق ضد حماس في غزة

سينا

واشنطن تؤكد : سيناء ليست جزءا من صفقة القرن ولا تصدقوا كل ما تقرأوه "