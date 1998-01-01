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هآرتس تكشف : لهذا السبب تأخر نقل الأموال القطرية لغزة

الخميس 09 مايو 2019 10:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هآرتس تكشف : لهذا السبب تأخر نقل الأموال القطرية لغزة


القدس المحتلة / سما /

كشفت صحيفة هآرتس العبرية، عن الأسباب التي أدت لتأخر نقل الأموال القطرية إلى قطاع غزة.

وبحسب الصحيفة، فإن السفير القطري محمد العمادي لم يستطع الوصول إلى المنطقة لإدخال الأموال بسبب ظروف صحية تتعلق بأحد أفراد عائلته المتواجد في الولايات المتحدة الأميركية ويتلقى علاجًا هناك، حيث توجه إلى هناك لمتابعة حالته الصحية.

وأشارت إلى أن ذلك السبب هو الذي أدى إلى إبطاء عملية تحويل الأموال إلى قطاع غزة وليس لإسرائيل علاقة بذلك.

وتقول الصحيفة، تختلف أسباب الاشتباكات الدورية بين إسرائيل وحماس والجهاد الإسلامي، لكن الطريقة التي تنتهي بها هي نفسها، في النهاية، هناك حاجة دائمًا إلى أموال قطر ووساطة مصر.

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