  1. الرئيسية
  2. الصحة

8 طرق للتغلب على العطش في رمضان

الخميس 09 مايو 2019 10:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
8 طرق للتغلب على العطش في رمضان


وكالات / سما /

يأتي رمضان هذه السنة في فصل الصيف و مع الصيام و إفراز الجسم للعرق فإن الشعور بالعطش يزيد.

نقدم لكِ في هذا المقال الطرق الصحية  من أجل التغلب على العطش أثناء الصيام

- أكثر من شرب المياه بين وجبتي الإفطار و السحور لأن الماء لا يمكن أن تشربي مشروباً آخر بدلاً منه و إن كنتي لا تفضلين شربه فأضيفي إليه بعض النكهات مث شرائح الليمون و الزنجبيل و ماء الورد و أوراق النعناع و يجب أن تعرفي بأن شرب الماء بكميات زائدة على السحور لا يفيد لأن الجسم يطردها كما يؤدي إلى ذهابك للتبول بشكل مستمر.

- ابتعد عن تناول السكريات و الأملاح بكثرة لأن هذا يؤدي إلى بطء عملية امتصاص الطعام و هضمه كما أنه يمتص السوائل من الجسم مما يتسبب في ارتفاع درجة حرارته و جفاف البشرة و الشعور بالإجهاد و الصداع.

- احرص على تناول الخضروات و الفواكه الطازجة لأنها تمد جسمكِ بعناصر غذائية متنوعة و فيتامينات مثل أ و ب المركب و هـ التي تحفظ جسمكِ من الإجهاد و تعطيه الحيوية و بها كميات وفيرة من السوائل و الألياف التي تجعل شعوركِ بالعطش و الجوع يقل و منها الخس و الخيار و الشمام و البطيخ.

- يجب أن تكون وجباتكِ الغذائية مشتملة على أملاح معدنية مثل الماغنيسيوم و البوتاسيوم و الحديد و السيلينيوم لأن جسمكِ يفقدها أثناء تعرضكِ للجو الحار و يجعلكِ تكافحين شعوركِ بالعطش و من الأغذية التي تحتوي على البوتاسيوم الموز و الشوكولاتة الداكنة و اللبن و التمر و الأفوكادو و المشمش المجفف و الفستق و اليقطين و الفول أما الصوديوم فيوجد في ملح الطعام و اللحوم و التوابل و البيتزا و الجبن و الوجبات السريعة.

- احرص على تناول الزبادي و اللبن الرائب قليلي الدسم على السحور لأنهما يحتويان على باكتيريا نافعة تعاون جهازك الهضمي على هضم الطعام كما تكافح شعوركِ بالعطش و تمنع الإنتفاخ و الحموضة و آلام المعدة.

- قلل من تناول الأطعمة المقلية و العصائر الصناعية و الحلويات لأنها تزيد من شعوركِ بالعطش.

- قلل من المشروبات المحتوية على الكافين مثل القهوة و الشاي و المشروبات الغازية لأنها تعمل على زيادة إدرار البول مما يزيد من حاجة جسمكِ للسوائل.

- احرص على شرب المشروبات الساخنة مثل عصير الليمون العناب و الينسون و الزنجبيل و النعناع مع عدم تحليتها بالسكر كثيراً.

#رمضان #العطش

الأكثر قراءة اليوم

بالصور : تفاصيل تكشف لأول مرة عن "كمين خانيونس" عام 2014

الحيّة: "إسرائيل طلبت التهدئة بعد توسيع قصف المقاومة"

موقع عبري: صفقة القرن هي شهادة وفاة سياسية لابو مازن وتقديم الضفة على طبق من ذهب لحماس

الهباش يرد على تصريحات غرينبلات الاخيرة بشأن صواريخ غزة!

مصادر اسرائيلية: الاموال القطرية لن يتم تحويلها الى غزة هذا الاسبوع!

جنرال إسرائيلي: كنا قريبين من اغتيال زعيم حزب الله ونصرالله كان يعلم ذلك!

سرايا القدس تعقب على العدوان الاسرائيلي الاخير بغزة وتوجه رسالة الى الاحتلال مفادها..

الأخبار الرئيسية

رسالة تهديد اسرائيلية جديدة لحركتي حماس والجهاد الاسلامي ...

هآرتس تكشف : لهذا السبب تأخر نقل الأموال القطرية لغزة

الوفد الأمني المصري يصل غزة اليوم لمتابعة تطورات ملف التهدئة

مطالبة إسرائيلية بعملية سور واق ضد حماس في غزة

سينا

واشنطن تؤكد : سيناء ليست جزءا من صفقة القرن ولا تصدقوا كل ما تقرأوه "