8 طرق للتغلب على العطش في رمضان

وكالات / سما /

يأتي رمضان هذه السنة في فصل الصيف و مع الصيام و إفراز الجسم للعرق فإن الشعور بالعطش يزيد.

نقدم لكِ في هذا المقال الطرق الصحية من أجل التغلب على العطش أثناء الصيام

- أكثر من شرب المياه بين وجبتي الإفطار و السحور لأن الماء لا يمكن أن تشربي مشروباً آخر بدلاً منه و إن كنتي لا تفضلين شربه فأضيفي إليه بعض النكهات مث شرائح الليمون و الزنجبيل و ماء الورد و أوراق النعناع و يجب أن تعرفي بأن شرب الماء بكميات زائدة على السحور لا يفيد لأن الجسم يطردها كما يؤدي إلى ذهابك للتبول بشكل مستمر.

- ابتعد عن تناول السكريات و الأملاح بكثرة لأن هذا يؤدي إلى بطء عملية امتصاص الطعام و هضمه كما أنه يمتص السوائل من الجسم مما يتسبب في ارتفاع درجة حرارته و جفاف البشرة و الشعور بالإجهاد و الصداع.

- احرص على تناول الخضروات و الفواكه الطازجة لأنها تمد جسمكِ بعناصر غذائية متنوعة و فيتامينات مثل أ و ب المركب و هـ التي تحفظ جسمكِ من الإجهاد و تعطيه الحيوية و بها كميات وفيرة من السوائل و الألياف التي تجعل شعوركِ بالعطش و الجوع يقل و منها الخس و الخيار و الشمام و البطيخ.

- يجب أن تكون وجباتكِ الغذائية مشتملة على أملاح معدنية مثل الماغنيسيوم و البوتاسيوم و الحديد و السيلينيوم لأن جسمكِ يفقدها أثناء تعرضكِ للجو الحار و يجعلكِ تكافحين شعوركِ بالعطش و من الأغذية التي تحتوي على البوتاسيوم الموز و الشوكولاتة الداكنة و اللبن و التمر و الأفوكادو و المشمش المجفف و الفستق و اليقطين و الفول أما الصوديوم فيوجد في ملح الطعام و اللحوم و التوابل و البيتزا و الجبن و الوجبات السريعة.

- احرص على تناول الزبادي و اللبن الرائب قليلي الدسم على السحور لأنهما يحتويان على باكتيريا نافعة تعاون جهازك الهضمي على هضم الطعام كما تكافح شعوركِ بالعطش و تمنع الإنتفاخ و الحموضة و آلام المعدة.

- قلل من تناول الأطعمة المقلية و العصائر الصناعية و الحلويات لأنها تزيد من شعوركِ بالعطش.

- قلل من المشروبات المحتوية على الكافين مثل القهوة و الشاي و المشروبات الغازية لأنها تعمل على زيادة إدرار البول مما يزيد من حاجة جسمكِ للسوائل.

- احرص على شرب المشروبات الساخنة مثل عصير الليمون العناب و الينسون و الزنجبيل و النعناع مع عدم تحليتها بالسكر كثيراً.