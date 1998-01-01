كريمات التقشير تضر بالبيئة... لما لا تصنعها في المنزل بنفسك؟

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تحتوي أغلب مقشرات الوجه أو كريمات التقشير على جسيمات دقيقة من البلاستيك، وتساعد الحبيبات الصغيرة على إزالة الطبقة العليا من خلايا الجلد الميتة.

ولكن الجسيمات الدقيقة مضرة على البيئة وهو لما يجب تجنب شراء منتجات التجميل التي تحتوي عليها. ومن السهل صناعة هذا النوع من كريمات التقشير بنفسك.

وأحد كريمات التقشير المنزلية الصنع السهلة هي مقشر السكر الذي يمكن استخدامه على الجسم. قم بمزج كيس من سكر الفانيليا العضوي مع عصير ليمونة واحدة، ثم ضف السكر البني حتى يصبح كريما سميكا.

وهناك بديل آخر يمكن صنعه بمزج أحد منتجات الألبان السميكة مثل كريمة الطهي مع ملعقتين إلى ثلاث ملاعق طعام من العسل وعليها ثلاث ملاعق طعام على الأقل من السكر. وهذا يجعل بين يديك كريما سميكا متجانسا، يمكن استخدامه مباشرة لتقشير خلايا الجلد الميت.