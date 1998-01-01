5 تطبيقات تساعدك في رمضان.. تعرف عليها

وكالات / سما /

يأتي رمضان كل عام ليغير روتين حياة المسلمين، فتتغير معه مواقيت النوم والطعام والعمل. ومع دخول التكنولوجيا إلى جميع نواحي حياتنا، يحتاج المسلم تطبيقات خاصة لهذا الشهر حتى يتمكن من متابعة فروضه وأداء واجباته الدينية والدنيوية.

وقد اخترنا لكم مجموعة من التطبيقات التي يمكنها أن تساعدكم في هذا الشهر الفضيل:

تطبيق "أيّامي"

هو تطبيق رمضاني صمم ليكون رفيقا للصائمين في أيامهم ولياليهم خلال شهر رمضان المبارك.

ويحتوي التطبيق على كثير من الخدمات التي يحتاجها الصائم في يومه وليلته، ومنها: إمساكية رمضان، ومواقيت الصلاة، وبوصلة القبلة، وأدعية وأذكار، وفتاوى وخواطر يومية، وصورة ومعنى تتغير يوميا ويمكن مشاركتها من التطبيق، وطبق اليوم، وحدث في مثل هذا اليوم، وتلاوة يومية من أحد الأيتام، وابتهال يومي، وكتب رقمية، ومنبه للصلاة.

وتحتوي نافذة الكتب داخل التطبيق على مجلات لجميع أفراد الأسرة يمكن تحميلها وقراءتها أو طباعتها، وفيها دليل طبخ، ولعبة فرسان الخير الرمضانية، وحصالة يمكن طباعتها وتجميعها وتركيبها، وكتاب تلوين، وقصص أطفال، وكتيبات معرفية.

والتطبيق مجاني ويعمل على هواتف الآيفون والأندرويد.

تطبيق "أذان برو"

تطبيق "أذان برو" (Athan Pro) يجعلك دوما مرتبطا بالصلاة، فهو ينبهك في الوقت الصحيح عن طريق الأذان الكامل، وسيكون له الفائدة الأكبر عندما تكون في منطقة لا تسمع فيها الأذان.

التطبيق ليس مجرد تطبيق للأذان، بل يوفر لك عدة مزايا، منها: إمكانية سماع الأذان حتى لو كان الهاتف مغلقا أو التطبيق لا يعمل، ومواقيت الصلاة بحسب الموقع الجغرافي، وأصوات شجية لإقامة الأذان من أفضل المؤذنين حول العالم، واتجاه القبلة بحسب موقعك.

كما يحتوي التطبيق على ميزة الوصول السريع إلى هذا التطبيق عبر مركز الإشعارات، وتقويما مع تواريخ الأعياد والمناسبات الدينية، وتقويما خاصا بشهر رمضان، مع وجود تطبيق متكامل للتسبيح مع دعم لفظي بالفرنسية والإنجليزية، وكذلك عرضا لأسماء الله الحسنى بالكلمات والصوت، والقدرة على تخصيص صور وخلفيات التطبيق.

والتطبيق مجاني ويعمل على هواتف الآيفون والأندرويد.

تطبيق القرآن الكريم

هذا التطبيق برنامج متخصص في عرض القرآن الكريم بصورة تفاعلية ميسرة. يوظف البرنامج البيئة الجديدة على هواتف الأندرويد، مما يتيح للمستخدم التفاعل مع القرآن الكريم بسهولة ويسر، مع الاحتفاظ بجماليات المصحف الشريف من خطوط بالرسم العثماني ونقوش دلائل الآيات والسور.

ويمكن إدراج نظام مميز لحفظ مواقع القراءة بحيث يتمكن القارئ من تحديد الآية وحفظها للرجوع إليها.

ويتيح البرنامج للقارئ القراءة الليلية التي تلون الخلفية باللون الأسود والخطوط البيضاء، لتعطي القارئ الراحة التامة عند القراءة في أجواء منخفضة الإضاءة.

كما ييسر البرنامج خاصية البحث النصي في آيات القرآن من خلال البحث اللحظي وعرض النتائج مع الصفحات، بالإضافة إلى إمكانية الذهاب للصفحة وتظليل خلفية الآية المختارة ليسهل على المستخدم معرفتها.

والتطبيق مجاني ويعمل على هواتف الآيفون والأندرويد.

تطبيق حقيبة الصائم في رمضان

يعد هذا التطبيق من التطبيقات الشهيرة لشهر رمضان المبارك.

والتطبيق شامل وجامع لكل ما يحتاجه الصائم خلال هذا الشهر الفضيل من نصائح وفتاوى وتوجيهات.

ومحتوى حقيبة الصائم يتنوع بين ما هو ديني وما هو صحي لتستفيد من شهر رمضان بأكبر قدر ممكن.

تجد في التطبيق نافذة لمواضيع صحية في رمضان تشمل التغذية والعادات الصحية وفوائد تأخير السحور.

وفي الجانب الديني نجد مواضيع عن العشر الأواخر وليلة القدر وأحكام وفتاوى خاصة برمضان. كما يوجد قسم خاص بالنساء يعنى بالفتاوى الخاصة بهن، وبرنامج يومي مقترح للمرأة المسلمة.

وستفيد حقيبة الصائم حتى بعد انقضاء شهر رمضان لكونها تشتمل على أحكام وآداب العيد ووسائل للمداومة على العمل الصالح بعد رمضان، ونصائح عند صيام ستة أيام من شوال.

والتطبيق مجاني ويعمل على هواتف الآيفون والأندرويد.

تطبيق أناشيد إسلامية

يحتوي التطبيق على مجموعة من الأناشيد الإسلامية بأصوات أشهر المنشدين في العالم الإسلامي، حيث تجد الأغاني في مدح النبي محمد (ص) والأغاني الدينية دون أي آلة موسيقية أو آلات الإيقاع.

ويمكنك الاستماع إلى جميع الأناشيد مباشرة من الإنترنت (حيث يتطلب اتصال بالإنترنت)، وهناك خيار لتنزيل أي أغنية تحبها على هاتفك ثم الاستماع إليها عندما لا يكون لديك إنترنت.