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"آبل" تكتسح الأسواق قريبا بهاتف منافس

الخميس 09 مايو 2019 10:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"آبل" تكتسح الأسواق قريبا بهاتف منافس


وكالات / سما /

ذكرت مواقع مهتمة بشؤون التقنية أن شركة "آبل" تخطط لاكتساح سوق الأجهزة الذكية بهاتف متطور، وبسعر منافس.

وتشير التسريبات إلى أن الهاتف الجديد الذي سيطرح تحت اسم "XR2"، سيزود بكاميرا خلفية مزدوجة، فيها خاصية التقريب والتثبيت الأوتوماتيكي للصورة، لديه القدرة على التعامل مع تقنيات الواقع الافتراضي والمعزز.

والشيء المميز في هذا الهاتف هو أنه سيعيد تقنية ماسح بصمات الأصابع إلى هواتف آيفون، لكن الماسح فيه سيكون مدمجا في الشاشة.

كما سيزود "XR2" بميزة الشحن السريع، ومعالج "A12" عالي الأداء، وذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت، ومنفذ "USB-C" للشحن ونقل البيانات.

ومن المتوقع أن تكشف "آبل" عن هذا الهاتف مع عدد من الأجهزة الذكية الأخرى في سبتمبر المقبل، وتطرحه في الأسواق بسعر 700 دولار تقريبا.

#آبل

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