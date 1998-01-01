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جامعة بيزيت تنظم ورشة عمل عن " القانون الرياضي"

الخميس 09 مايو 2019 10:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جامعة بيزيت تنظم ورشة عمل عن " القانون الرياضي"


رام الله / سما /

نظم مركز التعليم المستمر التابع لجامعة بيرزيت ورشة عمل بعنوان " القانون الرياضي" مستهدفا فيها العاملين والعاملات في القطاع الرياضي وطلبة البرنامج التنفيذي في الإدارة الرياضية، حيث تأتي هذه الورشة ضمن فعاليات البرنامج الذي ينفذه المركز بالشراكة مع جامعة "CIES" الذراع الأكاديمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.

وقد حاضر المحامي نصر الدين عزام، وهو شريك مؤسس ورئيس قسم القانون في شركة صناع الرياضة، ومدرب مساق القانون الرياضي في جامعة القاهرة، عن القانون الرياضي الدولي بشكل مفصل واهميته على مستوى الدولة والمؤسسات الرياضية والافراد وكيفية استخدامه وتطويعه لنهوض وتطوير وحماية حقوق الرياضيين والمؤسسات والأندية الرياضية. كما أضاف عزام ان البرنامج يهتم بجميع المواضيع المتعلقة بالإدارة الرياضية، من إدارة وتسويق وتمويل وليس فقط بالجانب القانوني والذي يهدف بشكل رئيسي الى تطوير وتحسين أداء الكوادر العاملة في القطاع الرياضي.

والجدير بالذكر ان هذه هي المجموعة التدريبية التاسعة التي تشارك في البرنامج في جامعة بيرزيت، وان البرنامج يتم طرحه في 16 دولة عبر العالم وهي (الأرجنتين ، البرازيل ، تشيلي ، كوستاريكا ، مصر ، الهند ، فلسطين ، بيرو ، بولندا ، روسيا ، السنغال ، جنوب إفريقيا ، إسبانيا ، ترينيداد وتوباغو ، الإمارات العربية المتحدة وفنزويلا) ، ويتم تدريسه باللغة المحلية للجامعات الشريكة (الفرنسية ، الإنجليزية ، الإسبانية ، البولندية ، الروسية ، العربية ، البرتغالية).

ويتناول البرنامج التنفيذي في الإدارة الرياضية العديد من المواضيع التي تهم القطاع الرياضي مثل: الإدارة الرياضية، مهارات الاتصال والتواصل، إدارة الفعاليات الرياضية، الإدارة المالية، القانون الرياضي، التسويق والرعاية الرياضية، حيث تعتبر جامعة بيرزيت السباقة في هذه التجربة، علما بان البرنامج يستهدف العاملين في الاتحادات الرياضية والأندية واللجان الرياضية والمؤسسات والأفراد الفاعلين في القطاع الرياضي.

#القانون الرياضي #جامعة بيزيت

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