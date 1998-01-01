ثاني صفقات اتحاد خانيونس في الانتقالات الصيفية

غزة / سما /

كشفت تقارير صحافية محلية, عن ثاني صفقات اتحاد خانيونس الصيفية, استعدادا للموسم الكروي المقبل 2019-2020 في قطاع غزة.

وأكدت التقارير أن اتحاد خانيونس "الطواحين", تعاقد مع ميمنة الناجي مدة موسم واحد, قادما من أهلي النصيرات, ليكون ثاني صفقاته الصيفية بعد محمود إسماعيل من خدمات المغازي.

وظهر الناجي برفقة أهلي النصيرات في دوري الدرجة الثانية فرع "الوسطى والجنوب" خلال الموسم الأخير, إذ قدّم معه عرضا جيدا في العديد من المباريات.

يشار إلى أن اتحاد خانيونس يسعى لضم العديد من اللاعبين الآخرين, لضمان ظهوره بشكل قوي في الموسم الجديد, بعدما حلّ ثالثا في دوري الممتازة الأخير.