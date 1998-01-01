محامي تشيلسي يؤكد: يمكن شراء هيجواين رغم العقوبة

وكالات / سما /

أكد محامي نادي تشيلسي الإنجليزي، أنهم لن يواجهوا “أية مشاكل قانونية” في الإبقاء على جونزالو هيجواين ، المعار من نادي يوفنتوس الإيطالي ، رغم عقوبة المنع من سوق الانتقالات لمدة عام كامل.

وأصبحت خيارات تشيلسي لشراء هيجواين، أو تمديد إعارته من يوفنتوس موضع شك بعد الحظر الذي فرضه الفيفا على النادي الإنجليزي بالمنع من التعاقد مع لاعبين جدد لمدة فترتين متتاليتين بسبب خرق النادي اللندني للقوانين. لكن لوسيانو روجيرو مالانييني يصر على أن صفقة المهاجم لم تتأثر.

وقال لـ توتوميركاتوويب: “القرار قيد التنفيذ بالفعل، لكن تطبيقه ليس له تأثير رجعي. من الناحية الفنية ، يمكننا تفعيل خيار الشراء قبل بدء سوق الانتقالات الصيفية القادمة. لذلك ، لن يواجه تشيلسي أي مشاكل قانونية فيما يتعلق بالإبقاء على هيجواين ، لأن هناك اتفاق سابق في عقده بالفعل.”

وكان البلوز قد خرج ببيان رسمي أكد فيه أنه سيرفع تظلم إلى محكمة التحكيم الرياضية، جاء فيه:” يشعر النادي بخيبة آمل شديدة لأنه لم يتم إلغاء حظر النقل لفترتين انتقاليتين. تشيلسي يدحض بشكل قاطع النتائج التي توصلت إليها لجنة استئناف الفيفا. النادي وفقًا للوائح ذات الصلة سوف يستأنف القرار أمام محكمة التحكيم الرياضية. ”