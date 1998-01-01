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5 نجوم غير قابلين للمس في يوفنتوس

الخميس 09 مايو 2019 10:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
5 نجوم غير قابلين للمس في يوفنتوس


وكالات / سما /

حددت إدارة يوفنتوس، أسماء اللاعبين غير المرشحين للرحيل، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب "سكاي سبورت" فإن إدارة السيدة العجوز، قررت بشكل قاطع عدم وجود نية لبيع الحارس البولندي تشيزني، أو المدافعين الإيطاليين جورجيو كيليني وليوناردو بونوتشي، بالإضافة للاعب الوسط بليز ماتويدي، والمهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وانتشرت العديد من التقارير خلال الأيام القليلة الماضية، تفيد برغبة يوفنتوس في بيع بعض نجومه، مثل باولو ديبالا ودوجلاس كوستا وميراليم بيانيتش، وذلك من أجل توفير نفقات الميركاتو الصيفي المقبل.

وتدور العديد من التكهنات حول مستقبل ماسيمليانو أليجري المدير الفني للسيدة العجوز، حيث يعقد اجتماعًا مع إدارة اليوفي برئاسة أندريا أنييلي، اليوم الخميس، لبحث مستقبله مع الفريق.

#يوفنتوس

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