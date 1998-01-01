3 أسباب وراء استبعاد تشافي فكرة تدريب برشلونة حالياً

وكالات / سما /

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن تشافي هيرنانديز أسطورة نادي برشلونة الإسباني يستبعد فكرة تدريب البرسا في الوقت الحالي.

ودخل صاحب الـ 39 عاماً في الصورة لتولي تدريب الفريق خلفاً للإسباني إرنستو فالفيردي، بعد فضيحة توديع دوري أبطال أوروبا على يد ليفربول الإنجليزي إثر السقوط برباعية مقابل لا شيء في ملعب أنفيلد، بعد تحقيق الانتصار في كتلونيا بنتيجة 3 أهداف نظيفة.

وفندت الصحيفة ذائعة الصيت في أوروبا الأسباب الثلاثة التي أدت إلى استبعاد تشافي فكرة تدريب فريقه السابق في الوقت الحالي وهي على النحو التالي:

1- احترام تشافي لفالفيردي كونه لا يزال المدير الفني للفريق الكتلوني، لذا هو لا يريد الاصطياد في الماء العكر، علاوة على أنه لا يزال لاعباً نشطاً في نادي السد القطري وسيلعب آخر مباراة له في 20 مايو في إيران لحساب دوري أبطال آسيا.

2- رغبة تشافي التدرج على صعيد التدريب من التدريب في قطر ومن ثم الانتقال لتدريب فريق أكبر إلى أن يصل إلى تدريب برشلونة، الذي هو هدف واضح بالنسبة له على المدى الطويل.

3- ليس السبب الرئيسي ولكن البعض ربط تشافي بتدريب برشلونة مع فيكتور فونت، وهو منافس محتمل للرئيس الحالي للبلوجرانا، جوسيب ماريا بارتوميو.