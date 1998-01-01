هاري كين يكشف عن ما إذا كان سيكون جاهزاً لنهائي دوري الأبطال

وكالات / سما /

عبر نجم نادي توتنهام الإنجليزي، هاري كين، عن آمله في اللحاق بمواجهة ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما حضر من المدرجات تأهل فريقه على حساب أياكس بعد الفوز (3ـ2) ليضمنوا المرور للنهائي الأول في تاريخهم في المسابقة، متجاوزين سقوطهم ذهاباً على ملعبهم بهدف لصفر.

تقمص النجم البرازيلي لوكاس مورا دور البطولة بعد أن سجل ثلاثة أهداف “هاتريك” قاد بها فريقه توتنهام هوتسبر لتحقيق “ريمونتادا” إنجليزية أخرى والضحية هذه المرة أياكس أمستردام الهولندي الذي كان متقدماً بهدفين دون رد، ليخسر في النهاية (2ـ3) في اللقاء المثير الذي جمعهما مساء الأربعاء في إياب نصف نهائي دوري الأبطال.

وكان كين يعاني من مشكلة في الكاحل منذ مباراة الذهاب في دور الثمانية أمام مانشستر سيتي، لكنه ركض على أرض الملعب للاحتفال طوال الوقت.

ورداً على سؤال حول ما إذا كان سيكون لائقاً لمواجهة ليفربول في النهائي ، قال كين لـ بي تي سبورت: “آمل أن تسير الأمور على ما يرام. بدأت بالركض هذا الأسبوع ، سنرى كيف ستتطور الأمور. حتى الآن أشعر أني بحالة جيد جدًا. إذا استمرت الأمور كما هي ، نأمل”.

وأضاف: “سجل لوكاس ثلاثة أهداف. هزمنا السيتي، وفازنا على أياكس، لذا سأضطر إلى التدرب بقوة أكبر وإثبات نفسي للانضمام إلى الفريق.!”