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فيديو.. توتنهام ينهي حلم أياكس في الابطال ويضرب موعداً مع ليفربول

الخميس 09 مايو 2019 10:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. توتنهام ينهي حلم أياكس في الابطال ويضرب موعداً مع ليفربول


وكالات / سما /

تفوق توتنهام هوتسبير على أياكس أمستردام بفضل قاعدة الأهداف خارج الملعب عقب تعادلهما 3-3 في مجموع المباراتين اليوم الأربعاء ليضرب موعدا مع ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وفاز توتنهام 3-2 في مباراة الإياب بالدور قبل النهائي اليوم وسيواجه ليفربول.

وانتهت مباراة الإياب، الأربعاء، على ملعب الفريق الهولندي في أمستردام بفوز توتنهام 3-2، وكانأياكس فاز في مواجهة الذهاب في لندن بهدف نظيف.

ويستضيف ملعب واندا ميتروبوليتانو الخاص بأتلتيكو مدريد، المباراة النهائية في الأول من يونيو المقبل.

#توتنهام #ليفربول #أياكس

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