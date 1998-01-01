تعويضات بملايين الشواقل لفلسطيني قتل بقذيفة من غزة سقطت في عسقلان

محمد ابو علان

كتبت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية: محمود أبو عصبه، فلسطيني من مدينة حلحول اعترفت به وزارة الحرب الإسرائيلية اليوم ” كضحية أعمال عدائية” حسب الوصف الإسرائيلي.

أبو عصبة قتل في شهر نوفمبر من العام الماضي بقذيفة أطلقت من قطاع غزة سقطت في عسقلان، وبعد هذا الاعتراف الإسرائيلي ستتلقى عائلة القتيل تعويض مالي من التأمين الوطني الإسرائيلي، وراتب شهري أكثر عشرة آلاف شيكل.

وعن أبو عصبة كتبت صحيفة يديعوت أحرنوت، أبو عصبة البالغ من العمر 48 عاماً كان يعمل مقاولاً ويقضي الأسبوع في “إسرائيل”، ويعود لمنزله في حلحول نهاية الأسبوع، قتل بعد أن أصيب المبنى الذي يسكنه إصابة مباشرة بقذيفة أطلقت من عزة، وأصيبت امرأتان بجروح خطرة.

بعد مقتله تقدم أقرباء له بدعوى ضد الدولة للاعتراف به “كضحية أعمال معادية” وفق التصنيف الإسرائيلي، اليوم تم إبلاغهم بموافقة وزارة الحرب الإسرائيلية على طلبهم، محامي العائلة محمد رحال قال بعد القرار:

” نحن نرحب بقرار وزارة الحرب الإسرائيلية، أخيراً العائلة ستتلقى تعويض بملايين الشواقل، وراتب شهري أكثر من 10 آلاف شيكل، في الفترة الأخيرة كانت عدة حالات مشابه وأقوم بتمثيلها، يجب على الدولة دفع رواتب على الفور على الأقل، ويجب عليها الاعتراف بالضحية بغض النظر عن هويته “.

بشير ابن محمد أبو عصبة قال:” منذ الحادثة التأمين الوطني الإسرائيلي دفع لنا 12 ألف فقط، ونحن ننتظر النتائج، والعائلة تقدمت بدعوى ضد الدفاع المدني الإسرائيلي الذين تركوه في المبنى دون العثور عليه، وأبلغوا من الجيران أنه في الشقة، في هذا الوقت كان بإمكانهم إنقاذه”.