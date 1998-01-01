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قوات الاحتلال تعتدي على المصلين في منطقة باب الاسباط وباب العمود

الأربعاء 08 مايو 2019 11:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تعتدي على المصلين في منطقة باب الاسباط وباب العمود


القدس المحتلة / سما /

اعتدت قوات الاحتلال، مساء اليوم الأربعاء، على المقدسيين في منطقتي باب الاسباط وباب العمود بمدينة القدس.

وأفاد شهود عيان في منطقة باب الاسباط، أن شرطة الاحتلال اعتدت على المصلين بالضرب والدفع خلال خروجهم من المسجد الأقصى بعد ادائهم صلاة التراويح، واعتقلت ثلاثة منهم.

وفي منطقة باب العمود استفزت قوات الاحتلال عشرات الشبان الذين كانوا يتواجدون في ساحة باب العمود وعلى درجاته، والقت القنابل الصوتية بصورة عشوائية في المكان وأخلت المنطقة بالكامل ومنعت الجلوس فيها دون سبب، ثم لاحقتهم باتجاه منطقة المصرارة وشارع السلطان سليمان بالقنابل الصوتية .

وأوضح الشهود أن القاء القنابل تزامن مع خروج المصلين من صلاة التراويح عبر باب العمود، ولم تكترث القوات لوجود النسوة والأطفال وكبار السن في المكان، بل واصلت القاء القنابل بين المواطنين.

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