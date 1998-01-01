اشتية يبحث مع المبعوث السويسري لعملية السلام آخر التطورات السياسية

رام الله / سما /

بحث رئيس الوزراء محمد اشتية مع المبعوث السويسري لعملية السلام رونالد شتينغر، آخر التطورات السياسية، والجهود المبذولة لحشد الدعم المالي والسياسي، مؤكدا أهمية ذلك في ظل الحرب المالية التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على أبناء شعبنا.

وشدد رئيس الوزراء، خلال استقباله شتينغر، في مكتبه بمدينة رام الله، مساء اليوم الأربعاء، على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفا جادا بعدم القبول بصفقة القرن الأميركية، ومواجهتها بإقامة مؤتمر دولي للسلام، لإنهاء الاحتلال وإنقاذ حل الدولتين.

وتسلم رئيس الوزراء، خلال اللقاء، رسالة تهنئة من الرئيس السويسري أولي ماورر لمناسبة توليه منصبه، سلمها له السفير السويسري لدى فلسطين جوليان ثوني.

وجاء في نص الرسالة: "تدعم سويسرا حل الدولتين من خلال المفاوضات وفق قواعد القانون الدولي، بالإضافة إلى جهود إقامة الدولة الفلسطينية ذات سيادة ومتواصلة جغرافيا، ودعم جهود إنجاز المصالحة الوطنية الفلسطينية".