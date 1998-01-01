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حفل إفطار خيري في عمان لدعم غزة

الأربعاء 08 مايو 2019 09:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
حفل إفطار خيري في عمان لدعم غزة


عمان /سما/

 أعلنت اللجنة العليا لإعمار غزة التي تضم نقابة المهندسين الاردنيين ونقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين، عن تنظيم حفل إفطار خيري لدعم مشاريع إعمار غزة، في الـ 15 من أيار الجاري، برعاية رئيس البرلمان الاردني المهندس عاطف الطراونة وذلك مقر نقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين

وقال نقيب المهندسين الاردنيين أحمد سمارة الزعبي، للصحفيين اليوم الاربعاء، إن حفل الافطار الخيري سينظم لجمع تبرعات لمشاريع الاعمار في قطاع غزة، واستكمالا للاعمار ودعما لصمود أهلنا في قطاع غزة بشكل خاص، وفي فلسطين الشقيقة بشكل عام، مبينا أن غزة أحوج من أي وقت مضى للعون والإغاثة وإعادة الاعمار عبر التفاف ابناء الشعب الاردني حولهم.

وجدد سمارة تأكيده على الرفض المطلق لكافة أشكال العدوان التي يتعرض لها الاشقاء في قطاع غزة، مستنكرا الهجمة الاسرائيلية والانتهاكات المختلفة ضدهم.

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