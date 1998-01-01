لهذا السبب.. سكان الغلاف يطالبون بإلغاء فقرات الألعاب النارية بإحتفالات الأعياد

القدس المحتلة / سما /

كشفت القناة الثانية العبرية، مساء اليوم الأربعاء، أن سكان مستوطنات غلاف غزة طالبوا السلطات بإلغاء فقرات الألعاب النارية خلال احتفالات يوم الذكرى وعيد الاستقلال، بسبب الخوف والرعب المتراكم لديهم، من جولة التصعيد الأخيرة.

وقالت القناة العبرية، أن عددا كبيرا من عدة مستوطنات بالغلاف، توجوا للسلطات بطلب إلغاء كافة الفقرات التي تتضمن ألعاب نارية، أو أصوات انفجارات، خلال احتفالات الأعياد.

وأضافت القناة العبرية، أن السلطات ردت على هذا الطلب، بأنها ستقوم بالإعلان عن موعد فقرات الألعاب النارية والانفجارات، قبل البدء بها بلحظات، لكافة السكان بالغلاف، حتى لا يسبب لهم الأمر حالة من الرعب.

وأشارت القناة العبرية، في تقرير سابق لها، أن هناك زيادة كبيرة في نسبة التوجه والاتصالات لهيئات وجمعيات الدعم النفسي بالجنوب، على أثر جولة التصعيد الأخيرة.