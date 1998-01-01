فلسطين تشارك في المعرض الدولي للأعمال الحرفية في بلغاريا

صوفيا /سما/

شاركت سفارة فلسطين لدى بلغاريا، في فعاليات المعرض الدولي للأعمال الحرفية والفنون الشعبية، الذي يقام في بلدة اوريشاك البلغارية.

وضم جناح فلسطين في المعرض، أدوات مصنوعة من الخشب والصدف والفخار، إضافة الى الأثواب الفلسطينية المطرزة، وعدد كبير من الصور للمدن والأماكن المقدسة الفلسطينية.

ووزعت مأكولات شعبية فلسطينية على الحضور، وكتب مترجمة للغة البلغارية لعدد من الشعراء والكتاب الفلسطينيين قامت بترجمتها السفارة الفلسطينية، إضافة إلى بريشورات مفصلة عن النكبة وما حل بالشعب الفلسطيني من إجرام على يد العصابات الصهيونية.

وكانت رئيسة بلدية ترويان دونكا ميخايلوفا افتتحت المعرض، الذي حضره حرفيون من اليابان، والصين، وصربيا، والهند، وروسيا، وبولندا.

وقدمت ميخايلوفا الشكر لسفير فلسطين، عميد السلك الدبلوماسي أحمد المذبوح، على جهوده في إنجاح المعرض ومشاركة فلسطين المتميزة.

من جانبه، قال السفير المذبوح إن الفعاليات الثقافية وسيلة فعالة من أجل التقارب كما وهي جسر للتواصل بين الشعوب وتبادل الخبرات.

وأضاف المذبوح، ان الشعب الفلسطيني الذي حافظ على تراثه وتاريخه من السرقة والتهويد، يؤكد في الذكرى الواحدة والسبعين للنكبة إصراره على التمسك بوطنه وتوقه للعودة.

وأوضح أن مشاركة فلسطين في هذا المعرض جاءت للتأكيد على عراقة الثقافة والتاريخ الفلسطيني الممتد الى آلاف السنين في جذور التاريخ منذ الكنعانيين.

وفي وقت لاحق، زار السفير أحمد المذبوح دير ترويان حيث التقى مع "الايبيسكوب ستيفان" راعي دير ترويان، ثالث اكبر دير في بلغاريا.