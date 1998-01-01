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وزارة الصحة تسيّر قافلة أدوية إلى قطاع غزة

الأربعاء 08 مايو 2019 06:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة الصحة تسيّر قافلة أدوية إلى قطاع غزة


رام الله / سما /

 سيرت وزارة الصحة، مساء اليوم الأربعاء، قافلة أدوية من مستودعاتها في سالم شرق نابلس، إلى مستودعاتها في قطاع غزة.

وتضم القافلة 15 شاحنة محملة بأصناف مختلفة من الأدوية والمستهلكات الطبية، والمواد المخبرية.

وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة إن قطاع غزة في قلب كل فلسطيني، ومعاناته جزء من معاناتنا، مؤكدة أن القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، والحكومة، تعملان للتخفيف عن أهلنا هناك بشتى السبل.

وأضافت أنه بتوجيهات من الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية، تم تسيير القافلة التي تضم أدوية لعلاج مرضى السرطان، والهيموفيليا، والسكري، والأمراض الجلدية، والمسكنات والمضادات الحيوية، ومحاليل غسيل الكلى، والمحاليل الوريدية، ومواد خاصة بجراحة القلب والقسطرة، وخيوطا جراحية لغرف العمليات، وجراحة الأعصاب، إضافة إلى مواد مخبرية لإجراء الفحوصات الطبية، وفلاتر خاصة بغسيل الكلى، وحليب خاص للأطفال.

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