جنرال إسرائيلي: الجيش يعاني من فجوة حرجة في نظام الحماية!

القدس المحتلة / سما /

نقلت صحيفة " دجيروزاليم بوست الإسرائيليّة" عن مستشار الأمن القوميّ السابق، الجنرال احتياط، يعقوف عميدرور، قوله، إن الجيش يُعاني من فجوةٍ حرجةٍ في نظام الحماية.

وفي معرِض ردّه على سؤال الصحيفة أكّد الجنرال عميدرور على أنّه إذا تمّ إطلاق صاروخٍ على موقعٍ يبعد أقل من بضعة كيلومترات، وليس لدى الجيش الإسرائيليّ ما يكفي من الوقت لاعتراضه، على حدّ تعبيره.

وذكر عميدرور أنّه لا يوجد أي شيء فريد في الصواريخ المعنية، مشيرًا في الوقت عينه إلى أنّها ضمن قدرات القبة الحديدية، كما أوضح أنّ المنطقة المستهدفة كانت مفتوحةً وخاليةً من السكان، وقال: “نحن لا نعترض مثل هذه الصواريخ”.