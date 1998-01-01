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اعتقال إسرائيلييْن ضمن تحقيق دولي بشأن موقع غير شرعي على الإنترنت

الأربعاء 08 مايو 2019 06:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
اعتقال إسرائيلييْن ضمن تحقيق دولي بشأن موقع غير شرعي على الإنترنت


القدس المحتلة/سما/

قالت الشرطة الإسرائيلية، امس، إن إسرائيلييْن اعتُقلا للاشتباه بإنشاء موقع غير شرعي على الإنترنت جرى استخدامه لشراء أسلحة ومخدرات وبطاقات ائتمان مسروقة.

واعتُقل الاثنان، وهما في الثلاثينيات من العمر، أثناء تحقيق مشترك بين مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي ووحدة جرائم الإنترنت الإسرائيلية. واعتُقل آخرون في فرنسا وألمانيا وهولندا والبرازيل.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان، "المشتبه بهما اعتقلا بعد إنشاء موقع على الإنترنت" بصورة غير شرعية.

وأضافت، إن الموقع "استُخدم لممارسة أنشطة غير قانونية و(ارتكاب) جرائم".

ومضت الشرطة تقول، "الموقع ظل نشطا لفترة طويلة وأجريت عبره معاملات قُدرت بملايين الدولارات".

وأضافت، إن الموقع كان يوجه مستخدميه لدخول مواقع أخرى تُستخدم لأنشطة غير قانونية وارتكاب جرائم لا تزال قيد التحقيق.

وذكر البيان أن "المواقع عملت معا ليغطي كل منها الآخر والتسويق لإجراءات ومعاملات غير قانونية" موضحا أن المعاملات كانت تتم عبر عملة بتكوين الرقمية.

ومن المقرر أن يمثل الإسرائيليان المشتبه بهما أمام محكمة في تل أبيب. ولم يرد حتى الآن مزيد من التفاصيل.

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