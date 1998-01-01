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مصادر اسرائيلية: اعتبارات متعلقة يايران أوقفت الحرب على غزة

الأربعاء 08 مايو 2019 06:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصادر اسرائيلية: اعتبارات متعلقة يايران أوقفت الحرب على غزة


القدس المحتلة/سما/

 أفادت قناة "الحرة" الامريكية الناطقة بالعربية، اليوم الأربعاء، عن مصادر إسرائيلية أبلغتها ان "اعتبارات متعلقة بإيران هي التي تسببت بوقف الجولة الأخيرة مع قطاع غزة".

وقالت هذه المصادر للقناة انه "لا يمكن الكشف عن هذه الاعتبارات في هذه المرحلة".

وتطرق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اليوم للتصعيد الأخير على جبهة غزة، وقال: "نحن نحسب خطواتنا بتقدير وحزم، استمرارية ومنهجية عالية من أجل ضمان أمن إسرائيل"، وكرر نتنياهو تعهده في وقت سابق لمنع حصول إيران على السلاح النووي.
جاءت أقوال نتنياهو على خلفية اعلان إيران بأنها ستنسحب من بعض البنود التي التزمت بها في الاتفاق النووي الموقع بينها وبين الدول العظمى.
 

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