اشتيه: سياسة الابتزاز الامريكية لن تجبرنا على الاستسلام والقبول بصفقة القرن

رام الله / سما /

وقال محمد اشتية رئيس الوزراء، اليوم الاربعاء، إن "سياسة الابتزاز التي تقوم بها ادارة ترامب سواء بإغلاق مكتب المنظمة، أو نقل السفارة الامريكية الى القدس، وتجفيف المصادر المالية للاونروا وللسلطة الوطنية، لن يجبرنا على الاستسلام والقبول بصفقة القرن".

جاء اقوال اشتيه خلال لقاءه ، اليوم في مكتبه برام الله، وفدا من الأكاديميين والمفكرين والكتاب الأمريكيين، حيث اطلعهم على آخر التطورات السياسية وانتهاكات الاحتلال.

وأضاف رئيس الوزراء: " اذا كانت صفقة القرن لن تحتوي على القدس ولا الحدود وعلى حقوق الشعب الفلسطيني الشرعية، فلماذا سنقبل بها، فرأينا افعال على الارض اسوء من النص المكتوب لصفقة القرن".