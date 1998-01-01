الهباش يرد على تصريحات غرينبلات الاخيرة بشأن صواريخ غزة!

رام الله / سما /

رد محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، اليوم الاربعاء، على تصريحات غرينبلات الاخيرة بشأن صورايخ المقاومة وانتقد موقفه المنحاز للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، سواء في الضفة الغربية و القدس أو في قطاع غزة.

وقال الهباش في بيان له، " ان غرينبلات يرى الأشياء في فلسطين بعين عوراء، بل ربما يتعمد ذلك حين يتحدث عن الصواريخ التي اطلقت من غزة، ولا يتحدث ولا يريد ان يرى الصواريخ الاميركية المدمرة التي أطلقتها اسرائيل على غزة"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

واضاف الهباش تعليقا على تصريحات غرينبلات، ان الأخير لا يريد ان يرى حجم الدمار الذي الحقته الصواريخ الأميركية الصنع التي أطلقتها دولة الاحتلال على قطاع غزة، ولا المباني التي سوتها بالأرض وتركت سكانها بلا مأوى، ولا الأطفال الرضع والنساء الذين قتلتهم هذه الصواريخ، التي لم يسلم منها حتى الأجنة في بطون أمهاتهم.

وتابع الهباش: "ان المدعو غرينبلات يقول إن أمن إسرائيل غير قابل للنقاش، بينما لا يأتي على أي ذكر للحقوق الفلسطينية، التي يبدو أنها تحتمل عنده، وعند رئيسه وإدارته حتى الإنكار التام، أو لا يراها على أقصى حد إلا من خلال صفقتهم المشؤومة، في إشارة إلى الأحاديث الأمريكية عما يسمى ب صفقة القرن ".

وأكد الهباش ان الصفقة المزعومة التي تروج لها الإدارة الأميركية عبر تسريبات هنا وهناك قد دفنت قبل ان ترى النور لأنها صفقة عرجاء لا تمت للحقيقة والتاريخ والدين بأي صلة، والتاريخ لن تغيره مهاترات وصفقات وإعلانات والحقوق الفلسطينية ثابتة وراسخة ولن تكون خاضعة لأي مساومة.

وأكد ان صمود القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس ومن خلفه كافة أبناء شعبنا بكل قواه وطوائفه هو الصخرة الصلبة التي تتحطم عليها كافة المؤامرات التي تستهدف قضيتنا وقدسنا وأقصانا وفي مقدمتها صفقة القرن.

وكان المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، قد هاجم رئيس الوزراء محمد اشتية على صفحته على تويتر بسبب عدم ذكره الصواريخ التي اطلقت على اسرائيل .

وقال المبعوث الامريكي "يحث رئيس الوزراء الفلسطيني الأمم المتحدة على اتخاذ إجراء ضد القصف الاسرائييلي الإسرائيلي، لكنه لا يذكر الـ700 صاروخ التي أطلقت على إسرائيل".

ووجه رسالة الى اشيتة قائلا "هذا تذكير آخر لرئيس الوزراء بأن أمن إسرائيل لا يخضع للنقاش، وهو محور اهتمامنا ".