الداخلية بغزة: آلية السفر عبر معبر رفح غداً الخميس

غزة / سما /

أعلنت وزرارة الداخلية بغزة الأربعاء، عن كشف السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، الخميس.

وأفادت الداخلية، أنّ الحافلات المراد سفرها، هي الحافلة الخامسة + الحافلة السادسة حتى الرقم (79) من كشف (4/24).

وطالبت، بضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم وعدم التأخر عنها، والتواجد غداً الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

كما طالبت، إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

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