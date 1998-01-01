نتنياهو يتعهد بعودة أسرى الجيش.. وليبرمان يؤكد: ما زلنا نواجه تهديدات أمنية

القدس المحتلة / سما /

تعهد رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، بإعادة الأسرى الجنود الموجودين بحوزة الأجنحة العسكرية للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية عن نتنياهو قوله، إنّني أتعهد بمواصلة العمل من أجل إعادة الأسرى والمفقودين بمن فيهم رون أراد، وهدار جولدين، وأورون شاؤول، ويهودا كاتس، وتسفي فيلدمان، وأفرا منغستو، وهشام السعيد، كما أعدنا زكريا باوميل بعد 37 عام.

وأكد، أنّ الجيش تصرف بحزم ضد العناصر "الإرهابية" في غزة والحملة لم تنتهي بعد لكن نحن نحسب خطواتنا بتقدير أمني

من جانبه، أكد وزير الجيش السابق أفيغدور ليبرمان بحديث نقله موقع "مفزاك لايف" العبري، أنّه لسوء الحظ، ونحن نحتفل بمرور 71 عامًا من "الاستقلال" ما زلنا نواجه تهديدات أمنية من الجنوب والشمال، على حد قوله.

وأضاف، أنّ الجيش الإسرائيلي هو جيش قوي ومدرب على أعلى مستوى ويستطيع تدفيع ثمن باهظ لأي طرف يحاول إلحاق الأذى بنا.

وتابع: يجب أن ينتهي عصر الاحتواء، والانتقال إلى سياسة اتخاذ القرار، مؤكداً أنّ الجيش الإسرائيلي يمتلك كل الأدوات والقدرات لهزيمة "إرهاب غزة".

ولفت إلى أنّ الجيش والحكومة يمتلكون القرار لذلك.