الاحتلال يعتقل عددا من المقدسيين بعد اعتداءات للمستوطنين عليهم

القدس المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاربعاء، عددا من الشبان المقدسيين عقب اعتداءات لمجموعة من عصابات المستوطنين عليهم، في منطقة عقبة السرايا بالقدس القديمة وبالقرب من المسجد الأقصى.

وأفاد شهود عيان بأن المستوطنين شرعوا منذ ساعات صباح اليوم، بأعمال استفزازية في المنطقة "عقبة السرايا" وبرفع أعلام دولة الاحتلال على بناية استولت عليها مؤخرا في المنطقة، وتحرشت بالسكان واندلعت مشدات كلامية بعد ترديد المستوطنين هتافات عنصرية وشتائم بحق السكان وتدخلت قوات الاحتلال الى جانب المستوطنين واعتقلت عددا من الشبان واقتادتهم الى مركز الاعتقال والتوقيف "القشلة" في باب الخليل بالقدس القديمة.