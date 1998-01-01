محافظ جنين يبحث ضبط البناء العشوائي وإقامة مبنى جديد للمستشفى الحكومي

جنين / سما /

بحث محافظ جنين أكرم الرجوب مع مدير الحكم المحلي راغب أبو دياك مواضيع تتعلق بإنفاذ القانون، واتخاذ سلسلة من الإجراءات لضبط البناء العشوائي وتقييد أصحاب شركات الباطون بأذونات الصب.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم الأربعاء في مكتب المحافظ بمدينة جنين، بحضور مدير التنظيم والبناء سامر خماش، ومفتش الأبنية في الحكم المحلي أشرف البزور، ومدير السلامة العامة أحمد عطاطرة، ورئيس قسم البلديات في المحافظة أشرف عطاطرة.

وأطلع أبو دياك المحافظ على عدد من المخالفات والآليات التي تم العمل وفقها للحيلولة دون قيام مخالفين بالبناء غير القانوني. وطلب مساعدة المحافظة والأجهزة الأمنية ذات العلاقة لضبط البناء العشوائي واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم الأبنية.

من جهته، أشاد المحافظ بدور الحكم المحلي في متابعة التعديات والحد من انتشارها، مؤكدا أن المحافظة بما تملك من صلاحيات، ستعمل بكل جدية على ردع المخالفين ومنع تعديات جديدة.

ودعا إلى صياغة لائحة داخلية لتنظيم وضبط موضوع أذونات الصب، وتحديد أنسب الاجراءات لردع المخالفين، وأهمية صياغة سياسات يمكن اعتمادها ولوائح خاصة بالبناء والتنظيم، وتعميمها على رؤساء الهيئات المحلية ومهندسيها في اجتماع قريب.

وفي موضوع آخر، بحث الرجوب مع مدير مستشفى جنين الشهيد خليل السليمان الحكومي ناجي نزال إقامة مبنى جديد تابع للمستشفى، بهدف استيعاب التخصصات المطلوبة.

وحضر الاجتماع الذي عقد في مقر المحافظة اليوم الأربعاء، عصام علاونة المدير الإداري، وعبد الله أبو التين، ووفاء زكارنة عضو المجلس الثوري لحركة فتح، وعطا أبو ارميلة أمين سر حركة فتح إقليم جنين.

وثمن المحافظ جهود إدارة المستشفى وسعيها لتطوير العمل بما يحقق سلامة المواطنين وتقديم العلاج المناسب لهم رغم الأوضاع العامة.

كما تفقد الرجوب صباح اليوم أسواق مدينة جنين لمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، للتأكد من التزام التجار بإشهار الأسعار وتقيدهم بالأنظمة والقوانين، والاطلاع على أوضاع السوق، والوقوف على الجهود التي تبذلها طواقم الرقابة والتفتيش في ضبط الأسواق وضبط المخالفات حفاظا على السلامة العامة للمواطنين.

وشارك في الجولة قائد منطقة جنين العميد ركن محمد أبو هيفا، ومدير الشرطة العقيد حقوقي نادي حلاحلة، ومدير الأمن الوقائي العميد مهند أبو علي، ومدير الصحة وسام صبيحات، ومدير الزراعة بسام حماد، ومدير الاقتصاد الوطني عماد أبو طبيخ، ورئيس غرفة تجارة وصناعة جنين عمار أبو بكر، وطاقم من دائرة صحة البيئة، ومدير الشرطة الخاصة العقيد ناصر أبو حنانة، ونائب محافظ جنين كمال أبو الرب، وممثلون عن جمعية حماية المستهلك، ومدير الصحة والسلامة العامة في بلدية جنين حسام السعدي، وعدد من كادر المحافظة.

وشدد الرجوب على ضرورة الالتزام بالأسعار المحددة، مشيرا إلى أن لجنة السلامة العامة التابعة للمحافظة، وبالشراكة مع جميع المؤسسات ستتابع كافة شكاوى المواطنين وملاحظاتهم حول جودة المنتجات وعدم التلاعب بالأسعار حفاظا على استقرار السوق.