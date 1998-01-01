  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

العسيلي والسفير الياباني يتفقان على دعم مشاريع تنموية وإنجاز منطقة أريحا الصناعية

الأربعاء 08 مايو 2019 03:14 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

اتفق وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، وسفير اليابان لدى دولة فلسطين تاكيشي أوكوبو، على دعم مشاريع تنموية وإنتاجية تسهم في تطوير الاقتصاد الفلسطيني وتشجع المستثمرين على الاستثمار في منطقة أريحا الصناعية الزراعية.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة في مدينة رام الله، اليوم الأربعاء، بحضور الرئيس التنفيذي لهيئة المدن والمناطق الصناعية علي شعث، مجالات التعاون المشترك في تنمية الصناعة الوطنية وتعظيم الصادرات الفلسطينية وتوظيف الطاقة المتجددة في مدخلات الإنتاج، لما تشكله من أهمية في خفض تكاليف الإنتاج وتعزيز الاعتماد على الذات.

وأكد الجانبان ضرورة الإسراع في تنفيذ أعمال المرحلة الثانية لمنطقة أريحا الصناعية الزراعية، واستقطاب مزيد من الاستثمارات من خلال برنامج الحوافز الاستثمارية (JFAST). ولفت إلى التنسيق المشترك لإحداث نقلة نوعية في أعمال تطوير منطقة أريحا لما يشكله من أهمية خلق فرص واعدة.

#خالد العسيلي #السفير الياباني

الأكثر قراءة اليوم

لهذا السبب.. عارض مسؤولون أمنيون اغتيال حامد الخضري

النخالة: اتوقع اندلاع حرب خلال الصيف و مصر لن تعود إلى رعاية المصالحة لأسباب عدة!

حماس: المقاومة رسمت خريطة عمل لمواجهة صفقة القرن والمطلوب من السلطة التالي..

صواريخ غزة تطال مخازن المكسرات وتخلف خسائر فادحة

الحكومة توضح تفاصيل الدعم القطري للضفة وغزة!

جيش الاحتلال: الهدوء بغزة لن يصمد لأسابيع والجولة المقبلة ستكون أكثر عنفاً

"القتال انتهى ولكن خطر المواجهة زاد فقط والجولة المقبلة ليست الا مسألة وقت"

الأخبار الرئيسية

1

بالصور : تفاصيل تكشف لأول مرة عن "كمين خانيونس" عام 2014

فصائل المقاومة بغزة تحذر الاحتلال من الغدر وعدم تنفيذ التفاهمات

مسؤول فلسطيني لـ"هاّرتس" : الاموال القطرية تمت بضوء اخضر امريكي لمنع انهيار السلطة

العمادي يصل غزة نهاية الاسبوع لتوزيع المنحة القطرية كجزء من التفاهمات

غرينبلات يهاجم اشتية و يوجه رسالة له وهذا اهم ما جاء فيها ..