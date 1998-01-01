العسيلي والسفير الياباني يتفقان على دعم مشاريع تنموية وإنجاز منطقة أريحا الصناعية

رام الله / سما /

اتفق وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، وسفير اليابان لدى دولة فلسطين تاكيشي أوكوبو، على دعم مشاريع تنموية وإنتاجية تسهم في تطوير الاقتصاد الفلسطيني وتشجع المستثمرين على الاستثمار في منطقة أريحا الصناعية الزراعية.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة في مدينة رام الله، اليوم الأربعاء، بحضور الرئيس التنفيذي لهيئة المدن والمناطق الصناعية علي شعث، مجالات التعاون المشترك في تنمية الصناعة الوطنية وتعظيم الصادرات الفلسطينية وتوظيف الطاقة المتجددة في مدخلات الإنتاج، لما تشكله من أهمية في خفض تكاليف الإنتاج وتعزيز الاعتماد على الذات.

وأكد الجانبان ضرورة الإسراع في تنفيذ أعمال المرحلة الثانية لمنطقة أريحا الصناعية الزراعية، واستقطاب مزيد من الاستثمارات من خلال برنامج الحوافز الاستثمارية (JFAST). ولفت إلى التنسيق المشترك لإحداث نقلة نوعية في أعمال تطوير منطقة أريحا لما يشكله من أهمية خلق فرص واعدة.