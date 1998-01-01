المولود الملكي الجديد في بريطانيا يظهر اليوم في وسائل الإعلام

وكالات / سما /

من المقرر أن يظهر المولود الملكي الجديد في بريطانيا، طفل الأمير هاري وزوجته دوقة ساسكس ، في وسائل الإعلام اليوم الأربعاء.

وأفادت وكالة برس اسوسييشن أن الرضيع، الذي وضعته دوقة ساسكس ميجان أمس الأول الاثنين، سوف يظهر في وسائل الأعلام لأول مرة اليوم.

ولم يعرف بعد ما إذ كان الأبوان اختارا اسما لطفلهما، الذي يحتل الترتيب السابع في تولى العرش البريطاني، ومن المتوقع أن يحمل الجنسيتين البريطانية والأمريكية.

وكان الأمير هاري (34 عاما) حفيد الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، وابن ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، قد تزوج الممثلة الأمريكية ميجان ماركل (37 عاما) في آيار 2018.