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الفيفا يرفض تظلم تشيلسي بشأن عقوبة الانتقالات

الأربعاء 08 مايو 2019 03:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
الفيفا يرفض تظلم تشيلسي بشأن عقوبة الانتقالات


وكالات / سما /

أكدت شبكة “سكاى سبورت” العالمية منذ قليل، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، رفض التظلم الذي تقدم به نادي تشيلسي بشأن العقوبة المفروضة عليه في سوق الانتقالات لمدة عام.

 

وأصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في شهر مارس الماضي قراراً رسمياً بمنع نادي تشيلسي الإنجليزي دخول عمليات سوق الانتقالات والتعاقد مع لاعبين جدد لمدة فترتين متتاليتين بسبب اختراق النادي اللندني للقوانين.

وتقدم تشيلسي باستئناف وتظلم على قرار منعم من الدخول في سوق الانتقالات لمدة عام، الأمر الذي لقى رفضاً من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

واتهم الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، تعاقد تشيلسي والتوقيع مع لاعبين صغار تحت 18 عام بصورة غير قانونية، الأمر الذي أدى إلى قرار إيقافهم.

ويواجه تشيلسي مشكلة كبيرة في سوق الانتقالات الصيفية القادم، حيث من المتوقع أن يرحل بعد اللاعبين عن صفوفه أبرزهم إدين هازارد و جونزالو هيجواين.

#الفيفا #الانتقالات #تشيلسي

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