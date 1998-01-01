المستشار الخطيب يبحث مع وفد ألماني دعم النيابة العامة

رام الله / سما /

بحث النائب العام المستشار أكرم الخطيب، مع وفد ألماني ترأسته وزيرة العدل في ولاية فكسونيا السفلى القاضي باربرا هافليزا، اليوم الأربعاء، سبل تعزيز التعاون المشترك.

وضم الوفد الألماني: رئيس مكتب التمثيل الألماني في فلسطين كريستيان كلاجز، ورؤساء محاكم، وقضاة، ونائب عام براونشفايغ، إضافة إلى ممثلين عن مراكز إصلاح وتأهيل، ومستشارين قانونيين.

وقدم المستشار الخطيب لمحة حول النظام القضائي الفلسطيني، ورؤية النيابة العامة وخطتها الاستراتيجية وأهدافها المتعلقة بتعزيز سيادة القانون، مشيرا إلى حالة التطور التي واكبتها النيابة العامة من استحداث إدارات ونيابات متخصصة، مستعرضا أهم الإنجازات التي حققتها النيابة والتحديات التي تواجهها.