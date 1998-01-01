جامعة الأقصى تستضيف فعاليات برنامج انطلاق تجمع العلوم الحياتية الفلسطيني

غزة / سما /

استضافت جامعة الأقصى فعاليات برنامج انطلاق تجمع العلوم الحياتية الفلسطيني، وذلك عبر نظام الفيديو كونفرنس مع أكاديمية فلسطين للعلوم والتكنولوجيا في رام الله.

بدوره شكر وزير التربية والتعليم ورئيس أكاديمية فلسطين للعلوم والتكنولوجيا أ. د. مروان عورتاني جامعة الأقصى على استضافتها وتنظيمها وتنسيقها لكافة اللقاءات والتجمعات العلمية، مقدراً تلك الجهود المبذولة من إدارة الجامعة وكوادرها لإنجاح تلك اللقاءات العلمية الهامة، والتي بدورها تعمل على ربط فلسطين بالعالم الخارجي، وتشكل قطباً جاذباً للهامات العلمية في الوطن والشتات، مشيراً في ذات السياق إلى إنجازات الأكاديمي الفلسطيني في قطاع غزة في شتى المجالات البحثية والعلمية والعملية.

من جهته رحب مستشار رئيس الجامعة د. نهاد اليازجي بالجميع في ضيافة جامعة الأقصى، ناقلاً تحيات معالي رئيس الجامعة، مهنئاً معالي أ. د مروان عورتاني بمناسبة توليه منصب وزير التربية والتعليم.

وأشار د. اليازجي في ورقةٍ بحثية بالشراكة مع د. شرف الطردة بعنوان: " واقع وآفاق وتحديات العلوم الحياتية في فلسطين"، تحدثا فيها عن واقع البحوث العلمية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ومعوقات البحث العلمي، مقترحان توصياتٍ وحلولٍ لتلك المعوقات.

من جهته شكر عميد التعليم المستمر وخدمة المجتمع بالجامعة د. محمد أبو عودة معالي أ. د عورتاني على إشادته بالأكاديمي الفلسطيني في قطاع غزة، موجهاً رسالةً لمعاليه أشار فيها إلى ما يعانيه الأكاديمي الفلسطيني من تأثيرات سلبية على إمكانياته البحثية جراء التقاعد المالي.