الأوقاف تستعد لاستقبال قافلة بـ 25 ألف ذبيحة من لحوم الهدي

غزة / سما /

تستعد وزارة الأوقاف والشئون الدينية لاستقبال قافلة من لحوم الهدي والأضاحي المقدمة من المملكة العربية السعودية عبر البنك الإسلامي للتنمية والتي من المتوقع أن تصل عبر معبر رفح البري مطلع الأسبوع القادم.

وقال وكيل وزارة الأوقاف والشئون الدينية د. حسن الصيفي: "القافلة عبارة عن 17 شاحنة كبيرة محملة بـ 250 ألف كيلو غرام من لحوم الهدي والاضاحي بواقع 25 ألف ذبيحة، كل ذبيحة تحتوي على 10 كيلو غرام".

وأضاف: "للعام الثاني على التوالي سيتم تنفيذ مشروع توزيع لحوم الهدي والأضاحي في قطاع غزة المقدم من المملكة العربية السعودية من خلال البنك الإسلامي للتنمية عبر وزارة الأوقاف والشئون الدينية".

وأكد د. الصيفي أنه تم تشكيل لجنة عليا من الدوائر المختصة بوزارة الأوقاف لاستقبال القافلة والإشراف على توزيع اللحوم لمستحقيها من الأسر الفقيرة في قطاع غزة، عبر لجان الزكاة التابعة للوزارة وعدد من المؤسسات ذات العلاقة بالعمل الخيري في القطاع".

وقدم د. الصيفي شكره للمملكة العربية السعودية ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان والبنك الإسلامي للتنمية على دعمهم المستمر للشعب الفلسطيني.

وأعرب وكيل الوزارة عن جزيل الشكر لجمهورية مصر العربية على ما تقدمه من تسهيلات للتخفيف من معاناة أبناء شعبنا في قطاع غزة.