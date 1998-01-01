إسرائيل تكشف عن عدد قتلى جنودها في غضون عام

القدس المحتلة / سما /

كشفت وزارة الحرب الإسرائيلية في ذكرى "إحياء ذكرى قتلى الجيش" اليوم الأربعاء، عن عدد جنودها الذين قتلوا في عام كامل.

وقالت الوزارة إن 56 جنديا سقطوا في إسرائيل منذ اليوم التذكاري للجنود في العام الماضي، كما أضيف إليهم 40 جنديا توفوا بسبب إعاقاتهم.

وبحسب الأرقام التي نشرتها الوزارة فإن عدد قتلى إسرائيل بلغ 23.741 رجلا وامرأة منذ عام 1860 (العام الذي شهد بناء أول حي يهودي خارج حدود القدس القديمة) وحتى اليوم.

ويشمل إحصاء قتلى معارك إسرائيل الجنود، رجال الشاباك، والموساد، والشرطة، ومصلحة السجون، وقتلى الحركات السرية واللواء اليهودي.