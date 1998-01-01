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بالصور : تفاصيل تكشف لأول مرة عن "كمين خانيونس" عام 2014

الأربعاء 08 مايو 2019 02:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالصور : تفاصيل تكشف لأول مرة عن "كمين خانيونس" عام 2014


القدس المحتلة / سما /

قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، إن الرقابة العسكرية الإسرائيلية سمحت بنشر مجموعة صور ضمن تقرير يتحدث عن نصب المقاومة الفلسطينية كمينًا لجنود من قوات نخبة جيش الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع خلال العدوان الإسرائيلي صيف 2014.

وبحسب موقع "واللا" الإسرئيلي، فقد سُمح بنشر الصور لأول مرة، لوقوع جنود من قوات النخبة الإسرائيلية خلال توغلها شرق خانيونس خلال حرب 2014، مما أدى إلى مقتل 3 جنود إسرائيليين.

وذكر الموقع أن العملية جرت بعدما فجّرت المقاومة نفقًا داخل مبنى مهجور شرق محافظاة خانيونس.

يشار إلى أن جنود الاحتلال تعرضوا للعديد من كمائن المقاومة الفلسطينية خلال العداون على غزة صيف 2014، بعدما توغل لأيام بريًا في المناطق الشرقية للقطاع.

وتفرض الرقابة العسكرية الإسرائيلية حظر نشر على جميع وسائل الإعلام العبرية في القضايا العسكرية والأمنية، ترتفع شدّته خلال فترة المواجهات، بما يمنع تناقل المعلومات المتعلّقة بخسائر جيش الاحتلال أو الأماكن التي تستهدفها المقاومة الفلسطينية.

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