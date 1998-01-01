نتنياهو: أقول مرة أخرى أن الحملة العسكرية ضد قطاع غزة لم تنته بعد

القدس المحتلة / سما /

أكد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الحملة العسكرية ضد قطاع غزة لم تنته بعد .

وقال نتنياهو في كلمته في الحفل المركزي لذكرى قتلى الحروب الإسرائيليين :" أقول مرة أخرى أن الحملة العسكرية ضد قطاع غزة لم تنته بعد، نحن نتصرف بحكمة وسنواصل العمل بحزم ضد المنظمات في غزة لضمان أمن "إسرائيل"



في سياق اخر توعد نتنياهو، بان اسرائيل لن تسمح لإيران بحيازة سلاح نووي.وقال ان إيران تنوي المضي في برنامجها النووي,مضيفا "لن نسمح لإيران بحيازة سلاح نووي".

و قال نتنياهو" إن أحداث الأيام الأخيرة تؤكد "أن الذين يضمرون لنا السوء يريدون تدمير دولتنا واقتلاعنا من أرضنا".وبحسبه فإن "أعداء إسرائيل حاولوا ذلك في المائة عام الأخيرة المرة تلو المرة، وفشلوا".

جاء ذلك تعقيبا على قرار إيران وقف بعض التزاماتها بالاتفاق النووي، وأبلغت سفراء كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا.

كما تطرق إلى الجنود الذين يعتبرون مفقودين، وقال إن إسرائيل تعمل على إعادتهم واستعادة رفاتهم، في إشارة إلى رون أراد (المفقود منذ عام 1986) وهدار غولدين وأوورن شاؤول (المفقودان منذ عام 2014 خلال الحرب على قطاع غزة) ويهودا كاتس وتسفي فيلدمان (من معركة السلطان يعقوب عام 1982)، إضافة إلى أفرهام منغيستو وهشام السيد اللذين دخلا قطاع غزة واحتجزا هناك.