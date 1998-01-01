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الأسيران الحروب والعويوي يواصلان إضرابهما عن الطعام لليوم 37 على التوالي

الأربعاء 08 مايو 2019 01:44 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

يواصل الأسيران عودة الحروب وحسن العويوي من محافظة الخليل إضرابهما المفتوح عن الطعام لليوم 37 على التوالي، رفضا لاعتقالهما الإداري.

وبين نادي الأسير، أن إدارة معتقلات الاحتلال نفذت بحقهما عمليات نقل متكررة رغم ما يواجهانه من أوضاع صحية صعبة بعد مرور (37) يوماً على الإضراب، في محاولة للضغط عليهما وكسر الإضراب، وكانت آخر عملية نقل لهما بالأمس من معتقل "نيتسان الرملة".

ولفت إلى أن الأسير الحروب (32 عاما) هو من بلدة دير سامت، ومعتقل منذ شهر كانون الأول/ ديسمبر 2018، وهو أب لعشرة أطفال، أما الأسير العويوي (35 عاماً) معتقل منذ 15 كانون الثاني/ يناير 2019، وهو أب لثلاثة أطفال، وقضى سابقاً سنوات في معتقلات الاحتلال.

ودعت عائلة الأسير الحروب إلى المشاركة في وقفة اسنادية لنجلها تنظمها مساء اليوم، في تمام الساعة 8:30 في بلدته دير سامت الشارع الرئيسي.

#إضراب

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