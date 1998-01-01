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اكدت وقوفها الى جانب ايران

فصائل المقاومة بغزة تحذر الاحتلال من الغدر وعدم تنفيذ التفاهمات

الأربعاء 08 مايو 2019 01:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
فصائل المقاومة بغزة تحذر الاحتلال من الغدر وعدم تنفيذ التفاهمات


غزة / سما/


حذرت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، الاحتلال الإسرائيلي من مغبة الغدر والخيانة مؤكدة  أن "أيدينا على الزناد".
ودعت الفصائل في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الأربعاء، الشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده، لإحياء ذكرى النكبة، والمشاركة في مسيرات العودة. 
من جهة أخرى، أكدت فصائل المقاومة، وقوفها بجانب الجمهورية الإسلامية في إيران، في مواجهة قوى الاستكبار المتمثلة في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأكدت في ختام بيانها خلال المؤتمر، على أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للأمة، مطالبة إياها بتحمل مسؤولياتها تجاه شعبنا.
 

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