70 عائلة تعتصم داخل عيادة للاونروا شمال غزة

غزة / سما/



واصلت عشرات العائلات من اصحاب المنازل المدمرة اعتصامهم في مقر عيادة الأونروا شمال مدينة غزة والذي بدأ قبل 13 يوما.

ويضطر العشرات من المواطنين بمن فيهم النساء والاطفال الى المبيت داخل المقر احتجاجا على عدم صرف بدل ايجار عن منازلهم المدمرة خلال العدوان على غزة في العام 2014.وقال محمد الغرباوي ممثل المتضررين إن كل الجهود لإقناع الأونروا بدفع بدل الايجار لأصحاب المنازل المدمرة فشلت واخرها جهود بذلتها اللجنة الشعبية للاجئين من خلال اجتماع مع ممثلي الأونروا.

من جهتها اصدرت الاونروا بيانا توضيحيا قالت فيه انها لا تملك حاليا الميزانية اللازمة لتغطية دفعات بدل الإيجار، لكنها ستواصل دعوة المانحين وكذلك الحشد للحصول على المبالغ/ الأموال اللازمة لتغطية ذلك. وأوضحت ان بعض منازل المحتجين تخضع حاليا لإعادة التأهيل، بينما ينتظر البعض الآخر على قائمة الانتظار. وفي حالة توفر الموارد لمزيد من الدعم، فإن الأونروا ستقوم بصرفها على الفور. يبقى الهدف الرئيسي للأونروا إعادة الناس إلى منازلهم التي أعيد بناؤها أو إصلاحها في أسرع وقت ممكن. واعربت الأونروا عن أسفها لأي إزعاج قد يكون هذا الحادث قد سببه، وأي إزعاج للخدمات التي قد تكون حدثت للمستفيدين في عيادة الصفطاوي.

يذكر ان 350 عائلة فلسطينية من الذين دمرت منازلهم خلال العدوان لا زالوا يعيشون في منازل بالايجار.



