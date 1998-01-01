الصلع يجعل الرجال أكثر جاذبية وذكورية

وكالات / سما /

على الرغم من أن الصلع قد يمثل مشكلة لدى بعض الرجال ويجعلهم أقل ثقة بأنفسهم، إلا أن دراسة كشفت أن الرجال الصلع يكونون أكثر جاذبية وأناقة من غيرهم.

أجرى الخبير ألبرت مانيز ثلاث دراسات بالاستعانة بـ 59 مشتركًا، حيث قام بعرض مجموعة صور متنوعة لرجال صلع وآخرين لديهم شعر على رأسهم.

الصلع أفضل للرجال

وتوصلت الدراسة، إلى أن المشتركين كانوا أكثر انجذابًا إلى الرجال الصلع كما وصفوهم بأنهم أكثر ذكورية وهيمنة وثقة من الآخرين .

وأشارت الدراسة أيضا إلى أن الرجال من دون شعر على رؤوسهم يتمتعون بصفات توحي بقدرتهم على تحقيق نجاح أكبر، كما أنهم يبدون أكثر نضجًا ووقارًا.

الرجال الصلع أكثر جاذبية

وفي المقابل، كان الانطباع لدى المشاركين عن الرجال الذين يكسو رأسهم الشعر بأنهم أقل جاذبية وأكثر ضعفاً.

ومن جانبه أكد مانيز أنه بحسب النتائج التي توصلت لها الدراسة، فإن الصلع يعد من المؤشرات الهامة التي تدل على مدى نجاح الشخص.