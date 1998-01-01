وكالات / سما /

يتسبب التعرق الزائد في إصابة الكثيرين بالحرج، وخاصة خلال فترة الصيف، الذي يظهر في العديد من مناطق الجسم كالإبطين وباطن اليدين والقدمين والوجه؛ الأمر الذي يؤثر سلباً في الأنشطة اليومية للإنسان.

أسباب التعرق الزائد

ويرجع التعرض الزائد الذي يصيب الجسم إلى العديد من الأسباب المرضية من بينها العامل الوراثي، نقص السكر في الدم، التهاب بطانة القلب الداخلية، الحمى، النوبة القلبية، الضغط العصبي، الآثار الجانبية لبضع الأدوية أو تناول أدوية المضادة للاكتئاب، السمنة، مرض السل، السرطان، الملاريا، وفرط نشاط الغدة الدرقية.

نصائح سريعة لتخفيف التعرق الزائد

- ارتداء الملابس القطنية الواسعة والابتعاد عن الأحذية ذات الألياف الصناعة.

- لا مانع من الاستعانة ببطانات الإبط للمساعدة على منع التعرق عبر وضعها أسفل الإبط؛ للحد من ظهور بقع التعرق المحرجة.

- استخدام الجوارب القطنية التي تساعد على امتصاص العرق والرطوبة من القدمين؛ ما يقلل من خطر إصابتها بالفطريات.

- الاستعانة بمضادات التعرق التي تعمل على المساعدة في سد الغدد العرقية؛ ما يقلل من التعرق الزائد.