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الهواتف القابلة للطي.. غوغل تلحق أخيرا بالركب

الأربعاء 08 مايو 2019 11:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الهواتف القابلة للطي.. غوغل تلحق أخيرا بالركب


وكالات / سما /

كشف مسؤول من غوغل، الثلاثاء عن اهتمام الشركة بتكنولوجيا الهواتف القابلة للطي، وبدأت بالفعل اختبار مجموعة من الشاشات.

وأوضح ماريو كيروش، المسؤول عن عمليات تطوير هواتف غوغل بكسل، في تصريحات لموقع "سي. نت" قائلا: "بالقطع اختبرنا التقنية، نقوم بذلك منذ فترة"، وأضاف "لكن لا أعتقد أننا اقتربنا من استخدامها بعد".

كيروش أوضح أيضا أن الاختبارات المتعددة على تقنيات الشاشات القابلة للطي تأتي ضمن عملية اختبار واسعة لتقنيات أخرى.

يشار إلى أن سامسونغ كانت أول من طبق بالفعل تقنية الهواتف القابلة للطي، بعد الإعلان عن هاتف "غالاكسي فولد" قبل شهرين تقريبا.

#الهواتف #غوغل

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